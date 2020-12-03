الحكومة الليبية تبحث حلحلة مختنقات البنية التحتية في سرت وهراوة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الخميس، آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي بحضور، وزير الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سالم البرجي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة وكيفية حلها عامة، مع التركيز على مشاكل المياه والصرف الصحي.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديتين في المياه والصرف الصحي، وكيفية وضع الخطط لحلحلتها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.