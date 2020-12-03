محلل سياسي ليبي: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الانتهاكات التركية

طالب المحلل السياسي، فرج ياسين، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإطلاع الأمم المتحدة وسفراء الدول الغربية على الخروقات التركية لحظر السلاح المفروض على ليبيا، مؤكدا استمرار توافد السفن والطائرات التركية المحملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لموانئ ومطارات غرب ليبيا.

ووصف ياسين في تصريحات صحفية ، اجتماعات المسارين العسكري والسياسي بمسرحية لكسب الوقت وإعطاء تركيا فرصة لتكديس السلاح والمرتزقة للالتفاف علي الهلال النفطي الليبي.

وطالب ياسين بضرورة تدخل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة للضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التركية.

وتابع ياسين أن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار بينما تركيا مستمرة في عملية التحشيد العسكري ونقل الأسلحة عبر طائراتها إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، مطالبا الجيش بوضع حد للتجاوزات التركية والرد على عمليات نقل الأسلحة إلى قاعدة عقبة بن نافع غرب البلاد.

وأوضح ياسين أن السماح لتركيا بنقل القوات والمرتزقة والأسلحة إلى قاعدة عقبة بن نافع أمام مرأى المجتمع الدولي والدول الغربية بصفة خاصة يوحي بتآمر غربي مع أنقرة لصالح أجندة هذه الدول.

وأكد ياسين على ضرورة استعداد الجيش للتصدي لأي تجاوزات أو خروقات تركية.

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