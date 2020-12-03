اعتراض سيارة تهريب وإصابة مهرب بطلق ناري جنوب تونس

رصدت, اليوم الخميس, التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بقطاع رمادة, جنوب البلاد, تحركات مشبوهة لسيارة توغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي بجهة “جنين”.

وأفا بلاغ لوزارة الدفاع الوطني بأن الوحدات العسكرية تولت إعتراض السيارة المذكورة وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف لكنها لم تمتثل لذلك, فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات وتوقيفها.

وبتفتيش السيارة تم توقيف ثلاثة تونسيين, تبين أن أحدهم أصيب على مستوى الساق بطلق ناري غير مباشر.

وقد أسعفت الوحدات العسكرية المصاب على عين المكان ثم تم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المستشفى الجهوي بتطاوين, فيما سيتم لاحقا تسليم الشخصين الآخرين إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية.

وذكرت الوزارة بأن وحدات الجيش الوطني ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لكل محاولات المس من سلامة تراب البلاد وأمنها القومي عبر التصدي لعمليات التهريب والأنشطة الغير قانونية.

ودعت كافة المواطنين للتعاون مع الوحدات العسكرية والأمنية بغاية الحفاظ على سلامتهم, وفق نص البلاغ