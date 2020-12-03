البرلمان المصري يشيد ببيان القاهرة والرياض الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذى أكد رفضهما التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأشاد أباظة بالمواقف الواضحة والحاسمة من القاهرة والرياض التي أكدت ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وطالب أباظة، المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان تنفيذ جميع البنود التي جاءت في البيان للحفاظ على حركة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

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