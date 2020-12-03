ممثل “اليونيسف” بليبيا: نعرب عن حزننا تجاه جريمة قتل الأطفال في العجيلات

أدان الممثل الخاص منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا عبد القادر موسى، بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له يوم أمس الأربعاء الأطفال أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة العجيلات، والذي أودى بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عاما، وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي.

وقال موسى في بيان اطلعت علي” الساعة 24″ إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تعرب عن حزنها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل الطفل مصعب، وإصابة اثنين من زملائه على يد مسلح في أثناء مغادرتهم المدرسة في مدينة العجيلات.

وفي السياق نفسه، قالت البعثة الأممية دلى ليبيا إن الذهاب إلى المدرسة بات غير آمنٍ في ليبيا، وتقدمت بالتعازي لأسرة الطفل الضحية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ودعت البعثة الأممية في بيان لها إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.