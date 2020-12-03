داود أوغلو لـ”أردوغان”: خنت الأمانة وحزبك “مهندس الفساد” في تركيا

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخيانة الأمانة.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، إن أردوغان “خان الأمانة”، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالباً إياه بالعودة إلى رشده.

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد، تابع داود أوغلو تصريحاته النارية: “لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء”.

وتابع رئيس حزب المستقبل قائلا “إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون”، مشيرا إلى أن مهندس آلية الفساد في تركيا، هو حزب العدالة والتنمية.

وذكر داود أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها: “يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليه، أليس كذلك؟”، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان.