رئيس «العامة للكهرباء» يبحث آليات وضع الحلول لاستكمال مشروع خط «اجدابيا- قمينس»

زار رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، الدكتور “فخري المسماري” والوفد المرافق له مشروع خط” اجدابيا-قمينس” جهد /220ك .ف) وذلك لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز فيه .

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فإن رئيس الهيئة يرافقه المهندس “محمود بوغالية” مدير إدارة العقود بالهيئة ومدير إدارة الخطوط الشرقية المهندس” عبدالمنعم الشنطى” .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفه” إن هذا الخط يعتبر من الخطوط الهامة والذي سينقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة كهرباء السرير والزويتينة إلى المنطقة الشرقية والتي تقدر في حدود (400 ميجاوات).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن مدير إدارة الخطوط الهوائية الشرقية المهندس “عبدالمنعم الشنطى” اطلع رئيس الهيئة على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الشركة المنفذة لهذا المشروع وآلية وضع الحلول لها حتي تتمكن الشركة من استكمال عملها وخصوصا أن المسافة المتبقية في حدود 60 كيلو متر .

وتعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور “فخري المسماري” بتذليل كافة الصعاب والمشاكل التي تعيق استكمال المشروع وذلك حتي يتم الانتهاء من العمل علي هذا المشروع المهم في أسرع وقت ممكن لأنه سيسهم وبشكل كبير في تغذية الشبكة الكهربائية الشرقية واستقرارها.