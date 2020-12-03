الأمن السوداني يضبط 600 شخص في طريقهم إلى ليبيا للانضمام لجماعات مسلحة

قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية، جمال جمعة، إنه تم ضبط 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا، من أجل الانضمام للحركات المسلحة.

وأوضح جمعة في مؤتمر صحفي، الخميس إن قوات الدعم السريع ضبطت سودانيين كُثر أثناء الهجرة إلى ليبيا، منهم 600 شخص كانوا في طريقهم للعمل مع الحركات المسلحة هناك.

وأضاف جمعة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص قادم من ليبيا في أواخر العام 2019، ضُبط بحوزته تعهدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل الدولة الليبية.

هذا وتعمل قوات الدعم السريع السودانية منذ العام 2016 في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.

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