مصور “السراج” السابق وسفيره في “سراييفو” يرتب زيارة وفدين ليبيين إلى “البوسنة” خلال أسبوعين

اجتمع القائم بالأعمال الليبي بالوكالة في جمهورية البوسنة والهرسك والمصور السابق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، المعتصم بالله جمال الضاوي اليوم الخميس مع عدنان مومينوفتش المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الفيدرالية بالبوسنة.

وبحسب بيان مصور “السراج” السابق، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الليبية بالعاصمة سراييفو تناول “آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين”.

أضاف البيان: “تطرق الاجتماع لبرنامج زيارة الوفدين الليبين الى جمهورية البوسنة والهرسك خلال الأسبوعين المقبلين والمتعلقة بقضايا الاقتصاد والاستثمار، وجرى بحث ترتيب عدة لقاءات هامة مع الجهات المعنية بالاستثمار والتبادل التجاري” وفق قوله.