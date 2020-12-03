مُقرّب من بايدن: تركيا “مصدر إزعاج كبير” لتدخلها في ليبيا

اعتبر المستشار في حملة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السفير نيكولاس بيرنز، أن تركيا أصبحت مصدر إزعاج كبير لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية نظرا لأنشطتها في بحر إيجه وشرق المتوسط، وتدخلها في سوريا وليبيا وناجورنو كاراباخ، فضلًا عن مشترياتها لأنظمة الصواريخ الروسية “إس -400”.

وأضاف بيرنز، أمام القمة الاقتصادية اليونانية السنوية الـ31 لغرفة التجارة الأميركية اليونانية عبر الإنترنت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب بعيدًا في تحديه لسيادة اليونان ومياهها الإقليمية.

وشدد السفير نيكولاس بيرنز، على أن الأمر متروك لتركيا للتراجع وإنهاء هذه “الإجراءات العدوانية للغاية” ضد اليونان وقبرص والعودة إلى الحوار.

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