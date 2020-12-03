اليونيسيف تدين مقتل الطفل مصعب بن مسعود في العجيلات

أخبار ليبيا24

دان الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا، عبد القادر موسى، بشدة مقتل الطفل مصعب بن مسعود 16 سنة وإصابة اثنين آخرين من قبل مسلح اقترب منهم وهما يغادران مدرستهم بمدينة العجيلات.

وقالت اليونيسيف، اليوم الخميس، إنها “تدين جميع أعمال العنف ضد الاطفال، كونها هدفا أو شاهدا أو خوفا من العنف يجب ألا تكون أبدا جزءا من تجربة أي طفل”.

وأضافت، أن “جميع الأطفال في ليبيا يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون التهديد المستمر بالعنف”.

وأكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة في ليبيا، أنها تعمل على ضمان سلامة ورفاهية جميع الأطفال والشباب، الذين يعيشون في البلاد، وتدعو إلى إعطاء الاولوية لحقوق الطفل وتعزيزها لتهيئة بيئة خالية من العنف في جميع الأوقات.

وكانت مراقبة التعليم بالعجيلات، قد ذكرت الأربعاء أنها تلقت خبر وفاة الطالب “مصعب جمعة ضوء بن مسعود” أحد الطلبة بمدرسة التقدم للتعليم الأساسي.

وقالت المراقبة، إن مقتل الطالب جاء إثر خروجه من لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة شهداء غوط الديس للتعليم الأساسي.

وجاء مقتل الطفل مصعب بن مسعود جراء مشاجرة مسلحة وقعت بين عناصر مجموعات مسلحة أمام مدرسة شهداء غوط الديس بمدينة العجيلات.