صالح: ويليامز دعمت باشاغا تحديدًا بجلسات الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفضه للتفاوض في مدينة غدامس، مؤكدًا أنه لن يشارك في تلك المحادثات على الإطلاق، لافتًا إلى أن مفاوضات طنجة السياسية الهادفة إلى المصالحة بين نواب مجلسي طرابلس وطبرق بها عدد كبير من الخلافات، متوقعًا استمرار تلك الخلافات في اجتماع غدامس المقبل.

صالح أضاف في بيان له، أن ذلك الاجتماع لن يكون فعالاً، مشيرا إلى أنه يهدف فقط لإطالة أمد الأزمة الليبية وتفاقمها، قائلاً “لنتذكر أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات حول القضية الليبية، لكن كل منها لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل النزاع، على سبيل المثال، المنتدى السياسي الليبي في تونس، الذي انتهى بفضيحة فساد، وكذلك الاجتماع في طنجة، حيث تم بحث المصالحة بين الأطراف المتصارعة، حسب قوله ”.

واعتبر أن تسرّع فريق بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز هو المسؤول عن النتائج السلبية للمفاوضات، موضحًا أن الأمم المتحدة تسعى إلى إغلاق القضية الليبية في أقرب وقت ممكن ولهذا فهي مستعدة لدعم أي مرشح حتى لو لم يكن الأفضل لليبيا، على حد قوله.

وكشف صالح، أنه على سبيل المثال، خلال المنتدى الليبي في تونس، دعمت ويليامز وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا تحديدًا، موضحًا أن هناك عدة أسباب لذلك، ومنها أنه يسيطر على طرابلس، وأنه على دراية بجميع الأحداث في المنطقة، علاوة على ذلك، لديه اتصالات كثيرة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وبيّن رئيس مجلس النواب أن دعم ويليامز لباشاغا جاء رغم أنه يُعرف في ليبيا، بأنه مسؤول إجرامي وفاسد يمسك طرابلس من الحلق بمساعدة الجماعات الإرهابية الموالية له، على حد تعبيره.

وتابع “يجب التنبه إلى أن المفاوضات في غدامس ستجري تحت تنظيم وحماية ميليشيا أسامة الجويلي، وهي تعتبر جزءًا من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بقيادة فتحي باشاغا، وهذا يعني أنه في غدامس، سيتمكن فتحي باشاغا من التأثير والسيطرة على مسار المفاوضات”.

واختتم “بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير ممثلي الإخوان المسلمين على المفاوضات واضح للعيان، والذين يرغبون على الأرجح في تعويض فشلهم السابق، فالاجتماع في غدامس ليس أكثر من مهزلة أخرى، تهدف إلى دعم المرشح الذي تدعمه الأمم المتحدة وإطالة الصراع الليبي”.

وكان أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طنجة المغربية اتفقوا على عقد جلسة جديدة في غدامس، مؤكدين أن مدينة بنغازي ستكون المقر الرئيسي لمجلس النواب، معلنين التزامهم بتحقيق خارطة الطريق وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.