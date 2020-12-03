السيسي وترامب يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الأمريكي ترامب، على أن قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والأستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر.

من جانبه، عبر السيسي، خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها.

كما أكد “السيسي” استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.