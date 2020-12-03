إجدابيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وتماثل حالة واحدة للشفاء

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و تماثل حالة واحدة للشفاء.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم 20 عينة، منها 14 حالة سالبة و 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتابعت اللجنة أن الست إصابات بكورونا منها 4 حالات إصابة جديدة وحالتين مخالطة لحالات مصابة بكورونا.

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