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موظفو الأحوال المدنية بطبرق: نتعرض لمضايقات لفك الاعتصام

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظم عدد من موظفي الأحوال المدنية بمدينة طبرق اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس أمام مقر السجل المدني، مطالبين برواتبهم التي لم يتقاضوها لمدة 5 سنوات.

المعتصمون دعوا في تسجيل مرئي، موظفي فروع المنطقة الشرقية للتضامن معهم؛ لأن الفائدة تعم عليهم أيضا، خصوصا أنهم مستمرين في اعتصامهم .

وأكدوا أنهم يتعرضون لمضايقات أمنية من أجل فك الاعتصام، مطالبين الإدارة العامة للأحوال المدنية في طرابلس بتفعيل القرار 731 وتحويل أوراقهم لوزارة المالية تمهيدا لصرف رواتبهم المتأخرة.

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