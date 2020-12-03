موظفو الأحوال المدنية بطبرق: نتعرض لمضايقات لفك الاعتصام

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظم عدد من موظفي الأحوال المدنية بمدينة طبرق اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس أمام مقر السجل المدني، مطالبين برواتبهم التي لم يتقاضوها لمدة 5 سنوات.

المعتصمون دعوا في تسجيل مرئي، موظفي فروع المنطقة الشرقية للتضامن معهم؛ لأن الفائدة تعم عليهم أيضا، خصوصا أنهم مستمرين في اعتصامهم .

وأكدوا أنهم يتعرضون لمضايقات أمنية من أجل فك الاعتصام، مطالبين الإدارة العامة للأحوال المدنية في طرابلس بتفعيل القرار 731 وتحويل أوراقهم لوزارة المالية تمهيدا لصرف رواتبهم المتأخرة.