وزير داخلية ساركوزي متهم في قضية فساد

أكدت مصادر صحفية، أن السلطات الفرنسية وجّهت، الخميس، اتهاماً لـ كلود غيان وزير داخلية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالتورط في قضية فساد على خلفية الاشتباه بحصول الحملة الانتخابية لساركوزي على تمويل من ليبيا.

وغيان كان الذراع اليمنى لساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية من 2005 إلى 2007، قبل أن يصبح رئيسا من 2007 لغاية 2012، وتولى غيان وزارة الداخلية بين 2011 و2012 ، وساركوزي نفسه يمثل حالياً أمام القضاء بتهمة الفساد في قضية منفصلة.

يذكر أنه كانت وجهت لساركوزي اتهامات في أكتوبر بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول حملته الانتخابية على ملايين اليوروهات بشكل تمويل غير قانوني من ليبيا، وينفي ساركوزي كافة الاتهامات.

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