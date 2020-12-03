«بومريز» يتعهد بتوفير احتياجات الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي

اجتمع وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، بمدير إدارة النشاط المدرسي ومدير إدارة التخطيط التربوي والتعليمي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، بأن فوزي عبد الرحيم بومريز اجتمع، اليوم الخميس، بمدير إدارة النشاط المدرسي ومدير إدارة التخطيط التربوي والتعليمي، بشأن عرض الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي التي أعدتها إدارة النشاط لهذا العام الدراسي 2020-2021م.

وأشار البيان، إلى أن الخطة تتوافق مع اشتراطات الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021 التي أعدتها الوزارة، وبعد الإطلاع اعتماد الوزير الخطة وتعهد بتوفير احتياجات تنفيذها.