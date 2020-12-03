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بيان بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر كل من التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، وحراك همة شباب الثالث والعشرين من أغسطس، وحراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية، والحراك الوطني الليبي، والمجموعة الأمريكية الليبية، أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه متابعتهم لجلسات الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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