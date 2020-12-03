في تحدٍ لاتفاق «5+5» العسكري.. وزارة الدفاع التركية تواصل تدريب مليشيات «الوفاق»

واصلت تركيا تحديها للمجتمع الدولي، بإعلانها استمرار التدريبات التي تقدمها لمليشيات الوفاق المسلحة في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.

وأعلنت ما تعرف “بركان الغضب” مواصلة وزارة الدفاع التركية تدريبها لقوات حكومة الوفاق على قاذفات الصواريخ المتعددة وذلك ضمن ما سمته “اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين” وفق قولها.

ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.