في تحدٍ لاتفاق «5+5» العسكري.. وزارة الدفاع التركية تواصل تدريب مليشيات «الوفاق»

واصلت تركيا تحديها للمجتمع الدولي، بإعلانها استمرار التدريبات التي تقدمها لمليشيات الوفاق المسلحة في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.
وأعلنت ما تعرف “بركان الغضب” مواصلة وزارة الدفاع التركية تدريبها لقوات حكومة الوفاق على قاذفات الصواريخ المتعددة وذلك ضمن ما سمته “اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين” وفق قولها.
ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
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