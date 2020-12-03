ليبيا الان

في تحدٍ لاتفاق «5+5» العسكري.. وزارة الدفاع التركية تواصل تدريب مليشيات «الوفاق»

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

واصلت تركيا تحديها للمجتمع الدولي، بإعلانها استمرار التدريبات التي تقدمها لمليشيات الوفاق المسلحة في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.

وأعلنت ما تعرف “بركان الغضب” مواصلة وزارة الدفاع التركية تدريبها لقوات حكومة الوفاق على قاذفات الصواريخ المتعددة وذلك ضمن ما سمته “اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين” وفق قولها.

ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • تو بصراحة – مش قلتم انتم ان ليبيا اصبحتً دولة مستقلة – مستقلة يعني لها حدودها وأمنها الخاص بحماية المدنيين وممتلكاتهم بالدولة وجيشها المكلف لحماية حدود الدولة ومنشاَتها العامة –
    الان : ما يحدث عبارة عن خداع للنفس او عبارة عن حماية مصالح خاصة –
    مصراتة تستنجد بتركيا وتتدخل قي شءون العاصمة طرابلس بشكل سافر –
    الشرق يحاولون السيطرة على المال الليبي وانشاء دولة عسكرية –
    الجنوب يحاولون التفكير في مستقبل الشباب والخريجين الليبيين والطلاب الليبيين –
    وطبعا النواب : يوم في ليبيا وعشرة فالخارج والخزينة تدفع –
    والوزراء موقف سلبي ولا يوجد منهم اي احد وطني – يا اما تابع لحزب ينهب فالدولة – يا اما تابع لمنظمات أوروبية او اجنبية -يا اما جالسين قي استراحاتهم ..!!!
    والضحية هو المواطن الليبي ..!!!
    يعني لما انتم تقولوا ان النظام الجماهيري نظام فاشل – وانتم على تفكير سليم – فهذا يعتبر كذب على انفسكم وهروب من الواقع الي انتم حطينوا ليبيا فيه – وظلمتوا المواطنين معاكم – حتى الاعلام لا بظهر اي شيء عملي يوضح للمواطن الطريق الصحيح –
    الان الآلاف الخريجين الليبيين في جميع التخصصات لم ينتبه اليهم اي احد ..؟!!!
    مءات الآلاف من الطلاب في مقاعد الدراسة واهلهم واقفين عليهم الله يعلم شن حيكون مستقبلهم -..!!!
    المءات من المصانع الليبية لم يتم حتى تطوير إنتاجها وتحسين اداراتها – حتى تكون داعم للاقتصاد وداعم للتوظيف ربما تكون منفذ للقضاء على البطالة وتكون مصدر دخل لللآلاف من الليبيين وتعطيهم حق الضمان والتامين الصحي والاجتماعي وترفع المستوى المعيشة – مش الاعتماد على النفط والغاز ويتعاركوا غليه زي الأطفال ..!!
    افتحوا مكتبات ومعاهد تدريبية واختاروا ادارات صحيحة ونظيفة ونزيهة – ويكون المواطن منظم حياته ينوض السبعة للحافلة متاع العمل ويروح الثلاثة يلقى غذاءه وصغاره –
    خليكم واقعيين شوي سبحان الله –

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