مصر تتطلع لتطوير التعاون العسكري مع اليونان

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، عن تطلع بلاده لتطوير التعاون العسكري مع اليونان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء ذلك خلال لقاء السيسي مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي عقب الاجتماع بالقاهرة.

وقال المتحدث: «الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيدا في هذا الإطار بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، الذي تجسد مؤخرا في التدريب العسكري الثلاثي المشترك (ميدوزا – 10) الجاري تنفيذه حاليا بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية».

من جانبه، أكد بانايوتوبولوس أن زيارته لمصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربا في هذا الإطار عن حرص اليونان على تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على المستوى العسكري والأمني وتبادل المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد البحث في سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، إذ تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص.

يشار إلى أن مصر وقبرص واليونان تعارض بشدة مذكرة ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها حكومة «الوفاق» الليبية وتركيا بوصفها «غير قانونية»، وكذلك عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة المياه اليونانية.