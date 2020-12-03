نقص الأدوية يُضاعف آلام مرضى السكري في وادي عتبة

يشتكي مرضى السكري في وادي عتبة من نقص العلاج منذ أربعة شهور في المراكز الصحية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الصيدليات والمصحات الخاصة، وبات ليس بمقدور المواطنين تحمل كلفة شراء الأدوية بأثمان باهظة.

ويشكل نقص العلاج وارتفاع أسعاره في النقاط الخاصة، أزمة متراكمة على المواطنين، غير أنهم وجدوا أنفسهم مجبرون على تحمل تكاليف الشراء في ظل نقص السيولة وتهاون المسؤولين عن تقديم الخدمة الصحية بشتى الوسائل.

يشار إلى أن أغلب المرضى من ذوي الدخل المحدود ويعانون من ضعف الخدمات الطبية، سيما مرضى السكري والمزمنة الذين اشتدت بهم الأزمات وخلفت آثار نفسية صعبة عليهم جراء نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها.

وناشد العديد من مرضى السكري، عبر قناة “218”، وزارة الصحة بتوفير العلاج بأقرب وقت ممكن.

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