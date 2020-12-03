محلل سياسي: تأخر التوافق على السلطة التنفيذية يعني أن مصير الحوار سيظل غامضا

قال المحلل السياسي الليبي، ميلود الحاج، إن تأخر الأطراف الليبية في التوافق على السلطة التنفيذية الجديدة يعني أن مصير الحوار برمته سيظل مجهولا وغامضا.

وأوضح الحاج في تصريح صحفي أن الأمم المتحدة تمكنت، بدعم من الدول الكبرى، من تسريع وتيرة المفاوضات الليبية وضغطت على جميع الأطراف، سواء على مستوى المسار العسكري أو السياسي، ما قلّص حجم الهوة بين الأطراف المتنازعة وجعل فرص التسوية النهائية ممكنة شرط التنازل وعدم التشبث بمواقف أحادية.

وأضاف الحاج أنه لدى وصول الحوار إلى مناقشة آليات اختيار الحكومة الجديدة، ظهرت الخلافات بشكل واضح بين كافة الأطراف، وجعل الأمم المتحدة في موقف المتفرج العاجز حتى الآن عن إقناع الأطراف السياسية بحل توافقي.

وتابع الحاج أن الكرة الآن في ملعب السياسيين، لإظهار جدية استعدادهم لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل إنهاء الانقسام.

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