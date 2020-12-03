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المقهور: وثيقة نتائج الحوار الليبي وقعت في مغالطات قانونية ودستورية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

اعتبرت المحامية عزة المقهور أن الوثائق التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة على صفحتها في فيسبوك حول نتائج الحوار الليبي في تونس وقعت في عدة مغالطات قانونية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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