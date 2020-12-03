المقهور: وثيقة نتائج الحوار الليبي وقعت في مغالطات قانونية ودستورية

اعتبرت المحامية عزة المقهور أن الوثائق التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة على صفحتها في فيسبوك حول نتائج الحوار الليبي في تونس وقعت في عدة مغالطات قانونية.
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قناة ليبيا
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