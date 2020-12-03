«عماد السائح» يبحثُ مع السفير البريطاني استعدادات المفوضية للانتخابية المقرره في 2021

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، مع سفير المملكة البريطانية المعيّن في ليبيا نيكولاس هوبتن، أوجه الدعم الفني والاستشاري المُقدّم عبر مشروع (بيبول) الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإن اللقاء عقده رئيس مجلس المفوضية، مع السفير البريطاني والوفد المرافق له بمقر المفوضية بطرابلس، اليوم الخميس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب، بحسب البيان الصادر.