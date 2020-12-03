«الحاسي»: «الثورة» لن تنجح في ليبيا ما لم يكن لها «أنياب ومخالب»

قال عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، إن: “الثورة لن تنجح في ليبيا مالم يكن لها” أنياباً ومخالب” وفق قوله.

“الحاسي” القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، أضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” اليوم الخميس، بعنوان: “درس من ثورة ليبيا”: “لن تنجح ثورة تحمل فقط أعلاماً بيضاء تهزها بالميادين كل يوم جمعة” وفق قوله.

وتابع “الحاسي” الذي لم يحظ بشرعية مجلس النواب المنتخب، قائلاً: “الثورة الحقيقية يجب أن يكون لها أيضًا مخالب حادة تمزق بها قبضات القتلة ولصوص المال العام وأنياباً قوية تخيف بها الطامعين بإعادة الحكم الفاشي” وفق تعبيره.

وواصل “الحاسي” قوله: “في الثورة لا يكفي أن تكون على حق بل يجب ان تكون قوياً” على حد وصفه.