«كهرباء الحكومة الليبية»: زيادة عجز إنتاج الكهرباء نتيجة انخفاض مخصصات الغاز

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، إن مخصصات الغاز انخفضت من المصدر والمغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى ومحطة كهرباء الزويتينة من ( 230 إلى 180 ) مليون قدم مكعب.

وأوضحت أن الانخفاض أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود (250 ميجاوات) الأمر الذي تسبب في إزدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتى وصل إلى (400 ميجاوات) وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة “ربيع خليفة” إنه لم تضح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حتى الآن سبب فقدان هذه الكمية .

وأضاف المتحدث، أن فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح ما بين (4 إلي 6 ساعات) على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء .

ولفت المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء لافتا إلى أنه فور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً.