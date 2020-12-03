التطورات الليبية في مباحثات هاتفية بين لافروف وغوتيريس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التطورات في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية فقد ناقش لافروف وغوتيريس المسؤولان مجموعة واسعة من قضايا الساعة الدولية، وجددا التأكيد على «أهمية زيادة تعزيز دور وسلطة الأمم المتحدة في الساحة العالمية، بما في ذلك في سياق الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها هذا العام».

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ورغم ترشيح نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا أمميًّا خاصًّا إلى ليبيا، إلا أن قرار تعيينه رسميا خلفا لغسان سلامة لم ير النور حتى الأن، إذ ووفق توضيحات رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتغيلا، فإن تعيين ملادينوف يتوقف على إيجاد بديل له بمنصبه الحالي كمنسق أممي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

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