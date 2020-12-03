قيادات مديرية أمن المرج تتفقد مظاهر انضباط الأفراد وضباط الصف

أجرت عدسة الإعلام الأمني جولة داخل أروقة قسم الإنضباط برئاسة المقدم محمد إدريس المرتضي، وشرح نبذة مختصرة عن طبيعة عمل القسم والذي يعد من الأقسام الفاعلة بمديرية أمن المرج ويساهم بضبط عضو الشرطة من حيث القيافة العسكرية وحلاقة الوجه ويهتم بتنظيم الية الدخول والخروج للأعضاء المنتسبين للمديرية وخارج المديرية وهنالك عدة مهام مسندة الية ومنها تنظيم حركة الزوار المدنيين من خلال الية معدة لذلك بالمواقع المكلف بها ومنها الباب الرئيسي بالفترة الصباحية والمسائية، والحجز القانوني الخاص بأعضاء المديرية المخالفين لقانون هيئة الشرطة وتنفيذ اللوائح والعقوبات القانونية عليهم، وتكليف أعضاء قسم الانضباط بالإشراف على جناح مدير الأمن وجناح المساعد للشؤون الأمنية وتنظيم حركة الزوار بالفترة الصباحية.

كما أجرت عدسة الإعلام الأمني جولة داخل الوحدات الإدارية والمواقع المكلف بها القسم والاطلاع على الية عملها.

وبحسب بيان “المديرية” يأتي هذا العمل في إطار انطلاق سلسلة لقاءات مع رؤساء الأقسام والمراكز وإظهار نشاطات المديرية وإبراز عمل الأقسام والمراكز من حيث الضبطيات والجرائم والمخالفات والمجاهرة بالأمن بمدينة المرج.