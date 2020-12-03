بن بركة: ما تم داخل ليبيا من دمار يعتبر جزءا من المخطط الأمريكي

قال العضو بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بن بركة، اليوم الخميس، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لم تقدم جديداً ولكنها أعطت المحصلة الأولية لنتاج ما قامت به في العراق، حيث قتل في العدوان الأمريكي سنة 2003 ، مليون و455 ألف و590 عراقي، وقتل 4801 عسكري أمريكي ومن حلفاء أمريكا، قتل 3487 عسكري.

وأوضح بن بركة، أن الحرب تكلفت تريليون دولار و705 مليار دولار و856 مليون دولار أمريكي وخسائر الوطن العربي، بلغت 830 مليار دولار، وكانت النتيجة دمار العراق وسوريا وليبيا وتونس ومصر واليمن، ما يعني موت 70% من ضحايا الحرب.

وكشف بن بركة، أن ما تم داخل ليبيا من دمار، يعتبر جزءا من مخطط أمريكا صاحبة مشروع الإسلام البديل وبين مركز الحوار الإنساني ومركز دراسات الشرق الأوسط ومعهد (( بروكنجز )) ومركز دراسات الإسلام والديمقراطية ومنبر الحوار الإسلامي ومركز ابن خلدون.

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