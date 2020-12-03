الفيتوري: هناك شبهة تواطؤ بين بريطانيا والوفاق لإفشال الاستئناف الثالث بقضية لوكربي

قال الكاتب والمحلل الليبي، مصطفى الفيتوري، إن هناك شبهة التواطؤ بين بريطانيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة، لإفشال الاستئناف الثالث للراحل المقرحي وخرق الثانية للقانون الليبي الذي يفرض عليها رعاية المواطنيين الليبيين في الخارج.

وأكد الفيتوري في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن لوكربي قضية دفع الليبيون كلهم ثمنا باهظا عقابا جماعيًا لهم، ولهذا عليهم ليس فقط الاهتمام بها بل جعلها شأنا وطنيا كشأن الحرب والسلام في ليبيا.

وتابع الفيتوري أنه طرح في مقال له بعنوان “للحفاظ على كذبة الـ31 عاما لا تمانع حكومة المملكة المتحدة تشويه القضاء الاسكتلندي” حرص بريطانيا على الحفاظ على كذبة اتهام عبدالباسط المقرحي بقضية تفجير لوكربي.

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