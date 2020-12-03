الثني يناقش عددًا من المواضيع الخاصة بقطاع المواصلات والنقل وتطويرها

ليبيا – جدد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس متابعة آخر المستجدات في قطاع المواصلات والنقل وتطويره، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع الكابتن محمد علي محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن حسين محمد الشرع.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية، بما يساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي.
وأشار مكتب إعلام الحكومة إلى أن الميناء الجاف يعتبر مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال في الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضًا وارداتها للخارج، ويتوافر في هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.
وبيّن أن الموانئ الجافة والتخصصية تلعب دورًا حيويًا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفي هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.
وبدورها، أكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل أن هذه الموانئ في حال إقرارها ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البري.
وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري.
الثني أكد أنه بصدد تعديل قرار إنشاء الشركة الليبية للنقل البحري، ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.
أضف تعليقـك