الثني يناقش عددًا من المواضيع الخاصة بقطاع المواصلات والنقل وتطويرها

ليبيا – جدد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس متابعة آخر المستجدات في قطاع المواصلات والنقل وتطويره، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع الكابتن محمد علي محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن حسين محمد الشرع.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية، بما يساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي.

وأشار مكتب إعلام الحكومة إلى أن الميناء الجاف يعتبر مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال في الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضًا وارداتها للخارج، ويتوافر في هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.

وبيّن أن الموانئ الجافة والتخصصية تلعب دورًا حيويًا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفي هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

وبدورها، أكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل أن هذه الموانئ في حال إقرارها ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البري.

وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري.

الثني أكد أنه بصدد تعديل قرار إنشاء الشركة الليبية للنقل البحري، ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية