لافروف وبوريطة يؤكدان على ضرورة التنسيق بشأن تقريب وجهات نظر الليبيين لتشكيل سلطات موحدة

ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن الوضع الدولي، بما في ذلك والوضع في ليبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس بهذا الصدد: “تم النظر في قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية وتطوير العلاقات التجارية والتبادلات الإنسانية. ورحب الطرفان بإحراز تقدم متسق بشأن تنفيذ أحكام بيان الشراكة الاستراتيجية المتعمقة المعتمد الموقع في عام 2016”.

وأضاف البيان: “عند تبادل وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، تم إيلاء اهتمام رئيس لتطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في الصحراء الغربية. وتم التأكيد مجددًا على الموقف المبدئي لكلا البلدين لصالح حل النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرًا، بما يتماشى مع حوار وطني شامل ودون أي تدخل خارجي”.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين جهود المجتمع الدولي بشأن تقارب توجهات الأطراف الليبية في مصلحة تشكيل سلطات موحدة، وفق قرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.