السائح يبحث مع السفير البريطاني استعدادات مفوضية الانتخابات للاستحقاقات المقبلة

أعلنت مصادر صحفية، أن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، التقى بسفير المملكة البريطانية المعيّن في ليبيا نيكولاس هوبتن، لمناقشة أوجه الدعم الفني والاستشاري المُقدّم عبر مشروع (بيبول) الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UND).

وتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

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