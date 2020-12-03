كهرباء المؤقتة: عجز في الشبكة بالمنطقة الشرقية لانخفاض مخصصات الغاز المغذي للمحطات

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، الخميس، انخفاض في مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بمحطتي كهرباء شمال بنغازى و الزويتينة من 230 إلى 180 مليون متر مكعب.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن فقدان تلك المخصصات أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود 250 ميجاوات مما أدي إلى زيادة العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية ليصل إلى400 ميجاوات بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة “ربيع خليفة ” إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح سبب فقدان هذه الكمية حتى الآن، مؤكدا أن فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح مابين 4 إلي 6 ساعات علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأوضح ربيع أن هذه المشكلة خارجه عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، مبينا أنه فور توفر الكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً.

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