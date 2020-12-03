انطلاق مشروع «السلام من خلال الأطفال» في سرت

أعلنت بلدية سرت، عن انطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال بالبلدية، حيث بدأت الخميس بساحة مدرسة شهداء تاقرفت للتعليم الأساسي بسرت، أعمال مشروع السلام من خلال الأطفال الذي تنظمه منظمة مبادر للتنمية الشريك المحلى لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونسيف ضمن أعمال مشروع شباب سرت 2020 وبالتعاون مع المجلس التسييري البلدية ومفوضية المجتمع المدنى.

وأكد البيان الصادر، في الساعات الأأولى من اليوم الجمعة، أن أعمال المشروع تساهم فيه عدد من وكالات الأمم المتحدة لدعم الأستقرار وتحقيق التنمية المجتمعية ورفع القدرات بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية فى البلدية.

وقال مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، إن هذا المشروع يتواصل لمدة عام ويستهدف مشاركة 800 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 13 عاما وحتى 18 عاما ولكافة المدارس الواقعة داخل مدينة سرت وضواحيها.

وأوضح أن الطلاب المستهدفين فى المشروع الذي يتضمن فى الهيكلية العام للمشروع خمس أندية وهى نادى للرسم والمهارات الحياتية ونادى لكرة القدم ونادى لكرة الطائرة ونادى للصحافة ونادى لكرة السلة وسيتلقى الطلاب المستهدفيين بالمشروع التدريب والاستفادة من خلال تخصص كل نادى بإشراف متخصصين.

وحضر الاحتفالية رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ومدير قطاع التخطيط بالبلدية عمار العبانى ورئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق ومدير مكتب العمل بسرت محمد الدروعى ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل ومدير مكتب النشاط المدرسى سرت نورى أبوزيد ومدير مفوضية المجتمع المدني فتحية معتمد ومندوبا.

وشارك فريق النشاط المدرسى بمراقبة التعليم بسرت من الطلاب بعروض رياضية وموسيقية واغنية تنادى بالسلام بعنوان “أعطونا السلام “.