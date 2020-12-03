بليحق ينفي صحة تصريحات منسوبة لفخامة رئيس مجلس النواب نقله موقع تابع لوكالة سبوتنيك الروسية

طبرق 04 ديسمبر 2020 (وال)- نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد عبد الله بليحق، تصريحات منسوبة لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح نقله موقع وكالة الأنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد بليحق أن هذه التصريحات عارية عن الصحة، نافيًا إياها جملة وتفصيلا؛ إدلاء المستشار عقيلة صالح بأي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، ولا أي وكالة أنباء أخرى.

وأدان المتحدث الرسمي نشر مثل هذه الأخبار؛ التي لا تُمثل أخلاق فخامته وأسلوبه في تعاطيه مع مجريات الأحداث وتعامله مع الآخرين. (وال- طبرق) إ م/ ر ت

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