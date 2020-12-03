«حمزة»: مخرج «الزعيمان» يحرض على الكراهية بتدويناته فأي أخلاقيات يدعيها مثل هؤلاء؟

قال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن المخرج أسامة رزق مخرج مسلسل “الزعيمان” الذي تم بثه عبر قناة سلام الفضائية، يحرض في “بوست” صراحة على الكراهية والتحريض اللفظي.

“حمزة” أضاف على حسابه بموقع “فيسبوك” أمس الخميس، متسائلاً: “أي إعلام وأي فنون وأي أخلاق وأي إنسانية وأي إلتزام بقيم واخلاقيات المهنة الإعلامية والفنية أمثال هولاء يدعونها، عجبي ويعجز اللسان عن التعبير من هكذا نماذج تصدر هذا الخطاب المفلس، للرأي العام ليلوث انظارنا بهذه الكتابات والمنشورات المسمومة بسم خطاب الكراهية وروح الإنتقام ونفخ في نار الأحقاد”.

كان مخرج “الزعيمان” كتب على حسابه أمس: “والله والله والله لو كان القذافي انتصر في 2011 كان قتل كل من طلع ضده و قتل أهلهم و هدم حياشهم و قطع نسلهم و سحب الجنسية منهم و لاحقهم بفرق الاغتيالات في كل العالم وصادر أملاكهم و طالب بالقبض عليهم و ترحيلهم و لو يدفع مليارات لأي دولة” على حد قوله.