محلل سياسي: هناك عدم التزام بأي توافق في ليبيا والأزمة لن تحل دون اللملمة من الداخل

قال المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، الخميس، إن ليبيا تعاني من عدم الالتزام بأي توافق، مؤكدا أن الدليل هو عدم الالتزام بالانتخابات في ليبيا.

وأضاف الترجمان في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24 أن اللملمة من الداخل الليبي هي الأساس، موضحا أن الأزمة لن تحل دون وجود إرادة ليبية لذلك.

وتابع الترجمان أن المشكلة في ليبيا هي الجلوس في تونس وطنجة وغيرها والمئات منقسمة بين من يمتلك السلاح، مبينا أن تلك الدول لازالت ترى في ليبيا مسألة لا يجب حسمها حاليا.

وأشار الترجمان إلى أن الأمم المتحدة تعاني صعوبة جمة في لملمة الداخل الليبي، لافتا إلى أن هناك تدخل دول طامعة في ليبيا.

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