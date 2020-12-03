المتحدث باسم مجلس الدولة: وجود سلطة تنفيذية في ليبيا لا يعني حل الأزمة ولابد من التوافق الدولي

قال المتحدث باسم ما يسمى بمجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، إنه عندما يكون هناك سلطة تنفيذية في ليبيا فلا يعني ذلك أن المشكلة قد تم حلها، معربا عن عدم تفائله مما وصلت له ليبيا والتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضاف السنوسي في تصريح إعلامي تابعتها ليبيا24 أن هناك عمل كبير ينتظر السلطة التنفيذية الجديدة لمدة عام، ولابد من التأكيد على أن هذا العمل صعبا وليس بالسهل.

وتابع السنوسي أنه بعد انطلاق السلطة التنفيذية يبقي الموضوع معقد وصعب والمخاوف مشروعة، مبينا أن ما يتعلق بالتوافق الدولي مهم جدا وحيوي، وأن السلطة التنفيذية الجديدة يجب عليها أن تدرك جيدا أنها لابد أن تتعامل مع أطراف الصراع وتساهم في استقرار ليبيا بعيدا عن أطراف خارجية.

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