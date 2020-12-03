بعد أمريكا.. كندا تطالب بالإفراج عن الدكتور الصديق خلف الله بن دلة

طالبت سفارة كندا لدى ليبيا، بالإفراج الفوري عن الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

وأوضحت السفارة، أن القانون الدولي يتطلب حماية الطاقم الطبي في النزاعات المسلحة وليبيا ليست استثناء.

وفي وقت سابق، أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إطلاق الدكتور بن دلة، وهو أستاذ جامعي وجرّاح عظام معروف يبلغ من العمر 66 عامًا، فورا ودون شروط.

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