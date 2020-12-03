«فنوش»: صرنا اليوم أقرب إلى ولادة ليبيا التركية فالأتراك لن يخرجوا

قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، إننا أصبحنا أمام ولادة ليبيا التركية على غرار قبرص التركية، مؤكداً أن الأتراك لن يتركوا ليبيا، وفق قوله.

“فنوش” أضاف على حسابه بموقع “فيسبوك” أمس الخميس: “الأتراك لن يخرجوا من غرب ليبيا، والمسيطرون هناك وجودهم مرتبط بهم” وفق قوله.

وتابع “فنوش” قائلاً: “هناك من يشعر بأنهم أقرب له منا، وما يبحثون عنه الان هو رسم الحدود، والسيطرة على مصادر الطاقة، عندها سيعلنون دولتهم”.

واختتم “فنوش” قائلاً: “إن الخراب و الدمار الذي تسببت فيه مصراتة و الاسلامويين و الثورجيين والسراج أكبر من أن يتم تداركه”.