عويدان يتفقد عدد من مقرات البحث الجنائي في طرابلس

قام رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد أسامة عويدان، بجولة تفقدية لعدد من المكاتب داخل مقرات الجهاز بطريق المطار ومنطقة صلاح الدين بطرابلس.

وقدّم رئيس الجهاز، عدد من الملاحظات بخصوص عدد من المقار حيث كلف مكتب المشروعات بتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات السريعة لها.

وعلى هامش الجولة، قام عويدان بعقد اجتماع مع مكتب المشروعات والصيانة وبحضور عدد من الضباط وضباط الصف بالجهاز، للتأكيد على المهام المطلوبة منه، وتقديم الدعم والحث على تقديم خدمات متميزة لما له من انعكاس جيد في العاملين بإدارة الجهاز لأداء مهامهم على أكمل وجه.

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