البكوش : وليامز تريد تغيير قواعد اللعبة لإتمام صفقة عقيلة و باشاغا

أكد المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة صلاح البكوش، وجود خلافًا داخليًا بمجلس النواب؛ نتيجة وجود مجموعة ترغب بإقصاء رئيس المجلس عقيلة صالح وأخرى لا تريد إلا أن يضمن منصب رئيس المجلس الرئاسي.

و أشار البكوش، في تصريحات تلفزيونية،رصدتها ليبيا 24، إلى أن مجلسي النواب والدولة يتفقان في محاولة للحفاظ على الذات ضد من يعتبرونه تهديدًا من المجموعات الأخرى المنخرطة في الحوار السياسي في تونس؛ متابعا أنه لذلك اجتمع المجلسان في تونس مع هيئة صياغة الدستور وأصدرا بيانًا مشتركًا مع أنهما في الخمس سنوات الماضية لم يتعاملا معها.

وكشف البكوش عن أن هدف مجلسي النواب والدولة التحكم في العملية السياسية والبقاء على رأس فترة انتقالية أخرى، متحججين بالاتفاق السياسي، لافتا إلى أن مجلس النواب كان نائمًا خلال الخمس سنوات الماضية والآن يريد الاستمرار في السلطة و ليس هناك أي شيء يتعلق بمصلحة الوطن.

و أضاف البكوش أن عقيلة صالح لم يعترض على اجتماعات بوزنيقة لمجلس النواب والدولة لأن هناك صفقة تمت”، لافتا إلى أن وليامز تريد تغيير قواعد اللعبة ليستفيد منها مجلسا النواب والدولة ولإتمام صفقة عقيلة وباشاغا.

و أوضح أن عقيلة صالح لا يرغب باجتماع المجلس كاملًا، لأن ذلك سيقود لإقالته من المجلس قبل أن يضمن رئاسة المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن العمل الوطني الوحيد الذي قد يشفع لهم فيما بعد هو الإعلان أن مهمتهم الخروج من المشهد والسماح للشعب الليبي بانتخاب دماء جديدة، وفقًا لتعبيره.

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