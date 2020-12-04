الوطنية لحقوق الإنسان: مخرج مسلسل الزعيمان يحرض في تدويناته على الكراهية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، الخميس، أن مخرج مسلسل الزعيمان، أسامة رزق، يحرض في تدوينة كتبها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صراحة على الكراهية والتحريض اللفظي.

وتساءل حمزة: أي إعلام وأي فنون وأي أخلاق وأي إنسانية وأي التزام بقيم وأخلاقيات المهنة الإعلامية والفنية أمثال هؤلاء يدعونها؟

وأعرب حمزة عن استغرابه من هذه الأفعال، مشيرا إلى أن اللسان يعجز عن التعبير من هكذا نماذج تصدر هذا الخطاب المفلس، للرأي العام ليلوث الأنظارنا بهذه الكتابات والمنشورات المسمومة بسم خطاب الكراهية وروح الانتقام ونفخ في نار الأحقاد.

هذا وكان مخرج مسلسل الزعيمان، أسامة رزق، قد زعم في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” بأن الزعيم الراحل معمر القذافي، كان سينتقم ممن خرجوا ضده في أحداث 2011 لو استمر في السلطة، متناسيا حقبة الرخاء والاستقرار التي عاشها الليبيون بعد ثورة الفاتح العظيمة، ومتغافلا عما وصلت إليه ليبيا من دمار وخراب غير مسبوقين بعد أن أمسك بزمام الأمور فيها ثلة من المنتفعين والمليشيات، وتدهورت الأوضاع في البلاد على جميع المستويات منذ 2011 وحتى الآن.

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