حرصا على سلامة أعضاءه ورواده.. تاناروت يعلن تعليق أنشطته

أعلن تجمع تاناروت للإبداع الليبي، تعليقه كافة أنشطته الثقافية، إلى حين إشعار آخر.

وتأسف التجمع، لاضطراره إلى هذا الإجراء، حرصا على سلامة أعضاءه ورواده، ودفعا لأي ضرر قد ينجم عن استمرار حملة التشويه والتحريض.

وفي السادس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أعرب تجمّع تاناروت للإبداع الليبي، عن أسفه على ما تقوم به “الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية من تشويه وتحريض على التجمع وأعضائه وكتابة شكاوى كيديّة تحوي كثيرًا من المغالطات والتشويه لأنشطة تاناروت وأعضائه”.

وأعلنت حركة تنوير، تضامنها الكامل مع التجمع، بعد حملة التشويه والتحريض التي طالته وطالت أعضائه.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها التحريض الذي يواجهه التجمع وأعضائه.

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