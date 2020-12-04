رغم ازياد أعمال الخطف والحرابة .. باشاغا يستعرض خطط بسط الأمن أمام السفير البريطاني

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له، خلال لقائهما، اليوم الخميس، سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصة في المجال الأمني.

وذكر المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، في بيان له، أن باشاغا ناقش أيضا مع هوبتون، الدعم البريطاني لوزارته من خلال تدريب كوادرها الأمنية في عدة مجالات أمنية؛ أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستعراض الطرفان خلال اللقاء، بحسب البيان، الوضع الأمني في ليبيا والجهود التي تبذلها داخلية الوفاق في بسط الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويتناقض بيان داخلية الوفاق الذي يتباهى ببسط الأمن مع واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة، أحد أشهر جراحي العظام في ليبيا، من قبل جماعة مسلحة، أول أمس، أثناء عودته من عمله بمستشفى الخضراء العام.

وكشف نجل الطبيب المخطوف في تدوينة عبر حسابه بـ”فيسبوك” تفاصيل الواقعة، قائلًا إن والده أبلغ العائلة في الرابعة والربع مساء الثلاثاء بأنه سيعود إلى منزله بعد ربع ساعة، إلا أن 4 مجهولين كانوا يستقلون سيارتين، أغلقوا عليه طريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، وأقدموا على اختطافه من سيارة عمله.

وأشار نجل بن دلة إلى محاولة اختطاف سابقة لوالده، موضحا “منذ أسبوعين، حاولت مجموعة إغلاق الطريق على والدي، إلا أنه نجا من حادثة الاختطاف”، داعيًا أي شخص يملك أي معلومة بشأن والده التواصل مع أي فرد من أفراد العائلة.

ومن جهتها، استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام، مطالبة الجهات الرسمية والمسؤولة بالتحقيق في الواقعة، وتكثيف جهودها لإطلاق سراحه والقبض على من ارتكب هذه الجريمة، ووضع حد لما وصفته بالمهازل التي تحدث في حق الأطباء.

كما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واقعة اختطاف الدكتور بن دله، مطالبة الخاطفين بإطلاق سراحه بشكل فوري دون أي قيد أو شرط، وحملت الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته، وناشدت داخلية الوفاق والجهات الأمنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الطبيب المخطوف.