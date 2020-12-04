“الشؤون الاجتماعية”: حصر حالات زواج الليبين والليبيات من الأجانب بالمنطقة الجنوبية لحل مشكلاتهم

عقد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج ورئيس لجنة حصر الزواج بالأجانب في المنطقة الجنوبية “محمد إبراهيم” الخميس مع أعضاء اللجنة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية “أوريدة الزايدي” وعن الإدارة القانونية بالوزارة “أماني الشريف” والباحث الاجتماعي عن صندوق دعم الزواج “عثمان الشريف”.

أضاف بيان وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة: “التقت اللجنة للإطلاع على نتائج الحصر والموقف التنفيذي لأعمال اللجنة لاستعراض حصر حالات زواج الليبين والليبيات من غير الليبيين بالمنطقة الجنوبية والتقييم والمشاكل والتوصيات تمهيداً لعرضه على وزير الشؤون الاجتماعية”.

أضاف البيان: “يأتي ذلة بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (65) لسنة 2020 الخاص بلجنة حصر حالات زواج الليبين والليبيات من غير الليبيين بالمنطقة الجنوبية”.