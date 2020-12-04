الحكم على خاطف طائرة الخطوط الأفريقية في مالطا بالسجن لمدة 25 عامًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وكالة “رويترز” البريطانية، إن القاضي المالطي كونسويلو سكري هيريرا، بالسجن لمدة 25 عاما، على أحد الليبيين اللذين خطفا طائرة ركاب ليبية كانت تقوم برحلة داخلية وأجبرت على تحويل مسارها إلى مالطا، قبل أربع سنوات .

وأفادت، “رويترز”، في تقرير لها، أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من طراز إيرباص 320 كانت في رحلة داخلية متجهة إلى طرابلس، عندما تم اختطافها في 23 ديسمبر 2016م، من قبل رجلين ليبيين، هددا بتفجير الطائرة ما لم تتم تلبية مطالبهم، لكن الحكومة المالطية رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح 109 ركاب كانوا على متنها.

واستسلم الخاطفان بعد أربع ساعات دون توضيح مطالبهم، فيما تبين أن أسلحتهما مزيفة، حيث اعترف أحد الخاطفين، وهو شاه سوكو موسى، بالذنب، اليوم الأربعاء، وسُجن لمدة 25 عامًا، بينما نفى المشتبه به الآخر، علي أحمد صالح، تورطه.

وقال القاضي كونسويلو سكري هيريرا، إنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص، كان على المحكمة أن تُظهر أنها تأخذ مثل هذه الأعمال الإرهابية على محمل الجد.