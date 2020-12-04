أبو سبيحة: تصريحات وليامز عن الأوضاع في ليبيا تؤكد أنها وصلت لمرحلة “اليأس”

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبو سبيحة، إن تصريحات المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن الأوضاع فى ليبيا تؤكد أنها وصلت لمرحلة “اليأس”.

وأضاف أبو سبيحة في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا24 أن وليامز هي من اختارت العناصر الموجودة فى لجنة الحوار الخاصة بالأزمة الليبية، مشيرا إلى أن ما أدلت به وليامز هو بالفعل يمثل الشارع الليبي وأن هناك مليشيات ومرتزقة فى الشارع الليبي، ولذلك فإن الحوار السياسي بنسبة كبيرة سيفشل.

وتابع أبو سبيحة أن مجلس الأمن عليه أن يصدر تعليمات وقرارات بخروج تلك المليشيات والمرتزقة من الشارع الليبي، مؤكدًا أن ليبيا صارت الآن محتلة من الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24