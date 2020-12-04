موظفو محطة أوباري الغازية يطالبون بتشكيل لجنة للنظر في أوضاعهم

أخبار ليبيا 24 – خبر

احتج موظفو محطة كهرباء أوباري الغازية، على التردي الكبير في أوضاعهم المادية والخدمية، التي وصلت إلى حد منع توفير الطعام لهم في مكان عملهم الواقع بالصحراء.

وقالوا في مقطع مرئي، “نحن موظفي محطة كهرباء أوباري الغازية، ندين ونستنكر ما حدث في صباح أمس الأربعاء من إقفال صالة الطعام أمام الموظفين وحرمانهم من الطعام دون سابق إنذار”.

وأضافوا “علمًا بأن موقع المحطة في مكان صحراوي مما أدى إلى تأثير سلبي على سير العمل داخل المحطة، ونعلمكم باحتجاجنا على الأوضاع السيئة التي يمر بها الموظفين والمحطة”.

وأوضحوا، أن العاملين بالمحطة لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية، وأن المحطة تعاني من سوء الخدمات الإدارية والخدمية، إضافة إلى عدم توفر المواصلات وغلاء أسعار الوقود، مشيرين إلى فّقد الموظف نصف راتب على الوقود.

وأكدوا، أنه في ظل تلك الأوضاع والظروف الصعبة لا يمكن للكادر الاستمرار في العمل، مُطالبين بتشكيل لجنة من إدارة الشركة العامة للكهرباء للنظر في مشاكل المحطة ومعالجتها.

كما طالبوا، بصرف مستحقات الموظفين المالية وتوفير المواصلات وتحسين السكن والإعاشة بما يليق بموظفي الشركة العامة للكهرباء.